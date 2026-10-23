В Японии в сентябре инфляция ускорилась до максимума за 9 месяцев

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Японии потребительские цены в сентябре выросли на 2,1% в годовом выражении, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с августом, когда она составляла 1,9%, и обновила максимум с декабря 2025 года.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) составил также 2,1% против 1,7% месяцем ранее, впервые за девять месяцев превысив целевой ориентир ЦБ на уровне 2%. При этом показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Продукты питания в сентябре подорожали на 2,8%, минимально с февраля 2022 года (в августе - 3,1%), одежда - на 1,2% (1,5%). Стоимость электроэнергии уменьшилась на 2,4%, как и в предыдущем месяце, газа - повысилась на 2,4% (2%).

Цены на транспортные услуги выросли на 2,5% (2,3%), на медицинские - на 2,8% (3%). Образовательные услуги в сентябре подешевели на 3,8%, как и в августе.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в прошлом месяце составила 2,4% в годовом выражении против 1,9% месяцем ранее и достигла максимума за шесть месяцев.

Потребительские цены в Японии в сентябре не изменились в помесячном сравнении. В августе они повысились на 0,1%.