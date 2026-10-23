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Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 0,5%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в пятницу умеренно подрос вслед за нефтью (декабрьский фьючерс на Brent превысил $114,5 за баррель, максимум с мая), а также на фоне ожиданий продолжения переговоров по украинскому урегулированию и решения ЦБ по ключевой ставке.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%.

К 09:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2441,81 пункта, индекс РТС вырос на 0,5% до 948,19 пункта. Среди индексных акций лидируют в росте бумаги "АЛРОСА" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,5%), "Полюса" (+1,3%), "ММК" (+1,1%), "Корп центра ИКС 5" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), АФК "Система" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 октября, составляет 81,1255 рубля (-84,84 копейки).

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