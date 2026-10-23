Производство электроэнергии "РусГидро" за 9 месяцев выросло на 10,2%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии ПАО "РусГидро" (с учетом Богучанской ГЭС, входит в СП с "Русалом") за девять месяцев 2026 года выросло на 10,2% в годовом исчислении, до 117,1 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Производство ГЭС и ГАЭС "РусГидро" увеличилось на 12,1%, до 95,5 млрд кВт.ч.

Выработка ТЭС составила 21,4 млрд кВт.ч (+2,6%).

Отпуск тепловой энергии сократился на 0,3%, до 18,9 млн Гкал.

Полезный отпуск электроэнергии энергосбытовыми компаниями "РусГидро" вырос на 1,9%, до 37,4 млрд кВт.ч.

Динамика производственных показателей в отчетном периоде была обусловлена повышенной приточностью c начала 2026 года в водохранилища Волжско-Камского и Сулакского каскадов ГЭС, близкой к норме приточностью в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС в совокупности c эффективным планированием режима работы ГЭС "РусГидро", а также началом поставки электроэнергии и мощности модернизированным турбоагрегатом №2 Владивостокской ТЭЦ-2, прокомментировали в компании.

По прогнозу Гидрометцентра России, в IV квартале 2026 года суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС и Чиркейской ГЭС ожидается выше нормы. Приток воды в водохранилища группы на Дальнем Востоке и в Сибири прогнозируется близким к норме, отметили в "РусГидро".

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.