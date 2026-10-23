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Золото подешевело до минимума за три месяца

Золото подешевело до минимума за три месяца
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются в пятницу после резкого падения по итогам предыдущей сессии, вызванного скачком цен на нефть.

К 10:12 по московскому времени котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 0,8%, до $4029 за унцию. Ранее в ходе торгов цена опускалась ниже $4 тыс. за унцию впервые с середины июля.

Серебро падает в цене на 1,7%, до $54,05 за унцию, платина дешевеет на 0,7%, до $1566,3 за унцию.

Нефть марки Brent накануне подскочила в цене на 4% и обновила максимум с начала мая на фоне продолжающихся атак йеменских хуситов на объекты в Саудовской Аравии и опасений, что США возобновят военные действия против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс.

Дорогая нефть повышает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а высокие ставки обычно негативно влияют на золото, которое не приносит процентного дохода.

Участники рынка оценивают менее чем в 10% вероятность повышения базовой ставки Федрезерва на октябрьском заседании, которое пройдет на следующей неделе, по данным CME FedWatch. В то же время шансы на подъем ставки до конца года составляют порядка 80%.

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