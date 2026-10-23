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Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 15% в 2027 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2027 году могут вырасти на 15% и составить около $7,35 трлн, сообщается в пресс-релизе исследовательской компании Gartner.

В 2026 году рост оценивается в 14,5%, до $6,39 трлн.

"Рыночные силы усиливают расходы на ИИ-инфраструктуру, облачные платформы с поддержкой ИИ и передовые программные экосистемы, поскольку это наиболее привлекательные глобальные сегменты, - полагает ведущий аналитик Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Рост цифровой экономики все больше определяется не только внедрением ПО, но и способностью финансировать, создавать и монетизировать ИИ-инфраструктуру в беспрецедентных масштабах".

Наиболее значительные темпы подъема в следующем году - как и в этом - покажут расходы на ЦОД: на 55,5% после роста на 73,8% в 2026 году. Между тем сфера ПО выйдет на первое место по общим расходам, обогнав сектор ИТ-услуг, полагают аналитики Gartner.

Мировые расходы на ИТ (в млрд долларов США):

Расходы 2026 г.изм. в 2026 г.Расходы 2027 г.изм. в 2027 г.
ЦОД87973,8%136655,5%
Устройства8477,2%9168,1%
ПО146415,2%167914,6%
ИТ-услуги15574,4%16334,9%
Облачные услуги (IaaS)29231,3%36725,7%
Услуги связи13524,1%13912,9%
Всего639114,5%735215,0%
Gartner
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