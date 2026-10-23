Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 15% в 2027 году
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2027 году могут вырасти на 15% и составить около $7,35 трлн, сообщается в пресс-релизе исследовательской компании Gartner.
В 2026 году рост оценивается в 14,5%, до $6,39 трлн.
"Рыночные силы усиливают расходы на ИИ-инфраструктуру, облачные платформы с поддержкой ИИ и передовые программные экосистемы, поскольку это наиболее привлекательные глобальные сегменты, - полагает ведущий аналитик Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Рост цифровой экономики все больше определяется не только внедрением ПО, но и способностью финансировать, создавать и монетизировать ИИ-инфраструктуру в беспрецедентных масштабах".
Наиболее значительные темпы подъема в следующем году - как и в этом - покажут расходы на ЦОД: на 55,5% после роста на 73,8% в 2026 году. Между тем сфера ПО выйдет на первое место по общим расходам, обогнав сектор ИТ-услуг, полагают аналитики Gartner.
Мировые расходы на ИТ (в млрд долларов США):
|Расходы 2026 г.
|изм. в 2026 г.
|Расходы 2027 г.
|изм. в 2027 г.
|ЦОД
|879
|73,8%
|1366
|55,5%
|Устройства
|847
|7,2%
|916
|8,1%
|ПО
|1464
|15,2%
|1679
|14,6%
|ИТ-услуги
|1557
|4,4%
|1633
|4,9%
|Облачные услуги (IaaS)
|292
|31,3%
|367
|25,7%
|Услуги связи
|1352
|4,1%
|1391
|2,9%
|Всего
|6391
|14,5%
|7352
|15,0%