ФАС запросила у производителей коксующегося угля данные о причинах роста цен с октября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у производителей коксующегося угля данные о структуре себестоимости продукции, объемах производства и реализации, планируемых поставках и причинах роста цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

Компании должны объяснить причины повышения цен на эту продукцию с октября текущего года, говорится в сообщении.

"Служба проанализирует полученную информацию на предмет наличия признаков нарушения законодательства. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - заявили в пресс-службе.