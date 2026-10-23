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ЦБ связал основные проинфляционные риски с дисбалансом спроса и предложения

В том числе они связаны с более долгим "выбытием производственных мощностей"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - По оценке Банка России на среднесрочном горизонте проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Об этом ЦБ сообщил после заседания по ключевой ставке, она осталась на уровне 14%.

Основные проинфляционные риски регулятор связывает с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях.

"Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены, - сказано в пресс-релизе. - Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности".

Дезинфляционные риски ЦБ связывает с более значительным замедлением внутреннего спроса.

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ЦБ связал основные проинфляционные риски с дисбалансом спроса и предложения

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