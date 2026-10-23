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Банк России обновил прогноз основных макроэкономических показателей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2026 год и период 2027-2029 годов.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 23 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 24 июля (показатели приведены в скобках):

2026202720282029
Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель72 (60)55 (50)50 (50)50 (50)
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года6,2-6,3 (6,0-7,0)5,2-5,7 (4,0)4,0 (4,0)4,0 (4,0)
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых14,6 (14,5-14,6)12,5-13,5 (10,5-12,5)9,0-10,0 (8,0-9,0)7,5-8,5 (7,5-8,5)
ВВП0,5-1,0 (0,0-1,0)1,0-2,0 (1,5-2,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года0,0-1,5 (0,0-1,5)1,0-2,0 (1,5-2,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)
Денежная масса в национальном определении7-13 (7-12)5-10 (6-11)7-12 (7-12)7-12 (7-12)
Требования банков к экономике8-11 (6-10)5-10 (6-11)8-13 (8-13)8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

2026202720282029
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ71 (48)31 (25)14 (15)10 (10)
Торговый баланс150 (119)110 (99)92 (92)88(88)
Экспорт499 (458)468 (446)460 (454)472 (465)
Импорт349 (339)358 (347)368 (362)384 (377)
Баланс услуг-51 (-50)-51 (-51)-52 (-52)-52 (-52)
Баланс первичных и вторичных доходов-28 (-22)-27 (-23)-27 (-25)-27 (-26)
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ71 (48)31 (25)14 (15)10 (10)
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)52 (43)23 (36)12 (25)9 (16)

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