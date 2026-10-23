Банк России обновил прогноз основных макроэкономических показателей
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2026 год и период 2027-2029 годов.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 23 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 24 июля (показатели приведены в скобках):
|2026
|2027
|2028
|2029
|Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель
|72 (60)
|55 (50)
|50 (50)
|50 (50)
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|6,2-6,3 (6,0-7,0)
|5,2-5,7 (4,0)
|4,0 (4,0)
|4,0 (4,0)
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|14,6 (14,5-14,6)
|12,5-13,5 (10,5-12,5)
|9,0-10,0 (8,0-9,0)
|7,5-8,5 (7,5-8,5)
|ВВП
|0,5-1,0 (0,0-1,0)
|1,0-2,0 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года
|0,0-1,5 (0,0-1,5)
|1,0-2,0 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|Денежная масса в национальном определении
|7-13 (7-12)
|5-10 (6-11)
|7-12 (7-12)
|7-12 (7-12)
|Требования банков к экономике
|8-11 (6-10)
|5-10 (6-11)
|8-13 (8-13)
|8-13 (8-13)
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
|2026
|2027
|2028
|2029
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|71 (48)
|31 (25)
|14 (15)
|10 (10)
|Торговый баланс
|150 (119)
|110 (99)
|92 (92)
|88(88)
|Экспорт
|499 (458)
|468 (446)
|460 (454)
|472 (465)
|Импорт
|349 (339)
|358 (347)
|368 (362)
|384 (377)
|Баланс услуг
|-51 (-50)
|-51 (-51)
|-52 (-52)
|-52 (-52)
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-28 (-22)
|-27 (-23)
|-27 (-25)
|-27 (-26)
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|71 (48)
|31 (25)
|14 (15)
|10 (10)
|САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)
|52 (43)
|23 (36)
|12 (25)
|9 (16)