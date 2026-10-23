Банк России обновил прогноз основных макроэкономических показателей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2026 год и период 2027-2029 годов.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 23 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 24 июля (показатели приведены в скобках):

2026 2027 2028 2029 Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель 72 (60) 55 (50) 50 (50) 50 (50) Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 6,2-6,3 (6,0-7,0) 5,2-5,7 (4,0) 4,0 (4,0) 4,0 (4,0) Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 14,6 (14,5-14,6) 12,5-13,5 (10,5-12,5) 9,0-10,0 (8,0-9,0) 7,5-8,5 (7,5-8,5) ВВП 0,5-1,0 (0,0-1,0) 1,0-2,0 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года 0,0-1,5 (0,0-1,5) 1,0-2,0 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) Денежная масса в национальном определении 7-13 (7-12) 5-10 (6-11) 7-12 (7-12) 7-12 (7-12) Требования банков к экономике 8-11 (6-10) 5-10 (6-11) 8-13 (8-13) 8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России: