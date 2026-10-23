ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2026 г. до 7,1-7,6% и ждет возвращения к 4% в 2027 г.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по инфляции в 2026 году до 7,1-7,6% с 6-7%, следует из пресс-релиза ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели в 4%.

По оценке ЦБ, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции, отмечается в релизе.

В третьем квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 6,2% после 4,5% в предыдущем квартале. На ценовую динамику продолжали влиять волатильные позиции, в первую очередь моторное топливо. Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8%.

ЦБ добавляет, что высокие инфляционные ожидания препятствуют замедлению инфляции. "Несмотря на некоторое снижение ожиданий населения и бизнеса в октябре, в целом в последние месяцы они находятся вблизи максимальных уровней за два года. Выросли ожидания участников финансового рынка и аналитиков", - говорится в релизе.