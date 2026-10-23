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Центробанк повысил прогноз по росту корпоративного кредитования на 2026 год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в РФ на 2026 год, теперь ожидает его в диапазоне 9-12%, говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора.

Ранее, по итогам заседания 24 июля 2026 года, ЦБ прогнозировал, что в 2026 году темпы роста корпоративного кредитования составят от 7% до 11%.

Прогноз по розничному кредитованию на 2026 год уточнен до 5-8% с 5-9% ранее.

Также регулятор понизил верхнюю границу диапазона по росту ипотеки на 2026 год, теперь ожидает роста на 6-9% вместо 6-10%.

Общий кредитный портфель, согласно прогнозам ЦБ, в этом году вырастет на 8-11%. Ранее ожидался рост в диапазоне 6-10%.

Регулятор на данный момент оценивает денежно-кредитные условия как умеренно жесткие. "С учетом динамики инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении не изменилась. Неценовые условия банковского кредитования несколько ужесточились в части требований к кредитному качеству корпоративных заемщиков", - отмечает ЦБ.

Прогноз по росту корпоративного кредитования на 2027 год понижен до 6-11% с 7-12%. Рост потребительского кредитования ожидается на прежнем уровне в 5-10%. Прогноз по росту ипотеки понижен на 2027 год до 5-10% с 7-12% ранее.

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