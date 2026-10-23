Аналитики полагают, что ЕЦБ повысит ставки в декабре в последний раз

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) совершит последнее в текущем цикле повышение ключевых процентных ставок в декабре, после чего возьмет паузу до весны 2028 года, полагают аналитики, принявшие участие в опросе Bloomberg.

Этот прогноз сильно расходится с ожиданиями участников рынка, которые ждут еще трех подъемов ставок в течение 2027 года.

Расхождение демонстрирует разные мнения относительно того, насколько агрессивно регулятор будет стараться вернуть инфляцию к целевым 2%, пишет агентство. Инвесторы сфокусированы на недавнем скачке цен на нефть до максимумов с мая, тогда как аналитики указывают на отсутствие вторичных эффектов от подъема стоимости энергоносителей.

"Мы все еще не видим признаков того, что высокие цены на энергоносители сказались на зарплатах и стоимости других товаров, - отметил экономист Rabobank Бас ван Геффен. - ЕЦБ не требуется ускорять ужесточение ДКП, они могут подождать до декабря".

Регулятор дважды повышал ставки в текущем году, сейчас ключевая ставка по депозитам находится на уровне 2,5%. Тем временем инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8%.

Сентябрьский прогноз ЕЦБ предусматривает рост потребительских цен в валютном блоке на 3% в текущем году и на 2,5% в следующем. Рост ВВП еврозоны, как ожидается, составит 0,9% и 1,4% соответственно.

"Чем дольше инфляция остается высокой, тем сложнее ожидать, что она не отразится на зарплатах и инфляционных ожиданиях, - сказал Деннис Шен из Международной школы менеджмента в Берлине. - Для ЕЦБ риски слишком высокой инфляции сейчас намного серьезнее, чем слишком низкой".

Кроме того, руководство центробанка внимательно следит за доходностью государственных облигаций стран еврозоны. Так, доходность 10-летних французских госбондов на этой неделе превысила 5% впервые с 2002 года, спровоцировав опасения нового долгового кризиса в еврозоне.

Однако экономисты оценивают шансы на вмешательство ЕЦБ на рынке госдолга не более чем в 30%, а вероятность применения антикризисного механизма Transmission Protection Instrument (TPI), предусматривающего выкуп на вторичном рынке облигаций отдельных стран еврозоны при резком росте их доходности, по их мнению, не превышает 10%.

"Увеличение доходности госбондов очень просто объясняется повышенным спросом на мировом рынке капитала и ухудшением бюджетных показателей во многих странах, - сказал Карстен Джуниус из Bank J Safra Sarasin. - В таких условиях ЕЦБ будет очень непросто обосновать применение TPI".