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"РуссНефть" получила рассрочку на 2 года на уплату 10 млрд руб. долга по налогам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "РуссНефть" получила возможность оплатить налоговую задолженность в размере 10 млрд рублей в рассрочку, сообщается в отчете компании по РСБУ.

"12 октября 2026 года обществу предоставлена рассрочка по уплате задолженности по налогам в сумме 10 000 млн руб. с 12.10.2026 ло 12.10.2028", - говорится в документе.

По итогам 9 месяцев компания получила 22,32 млрд рублей чистой прибыли, что в 4,4 раза больше результата прошлого года.

Задолженность по налогам и сборам, отраженная на 30 сентября (краткосрочная), составила 25,26 млрд рублей (против 11,28 млрд руб. в конце 2025 г.), отложенные налоговые обязательства (долгосрочные) - 44,89 млрд рублей (против 42,16 млрд рублей в конце 2025 года).

РуссНефть
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