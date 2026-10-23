Набиуллина отметила, что кредитные рейтинги должны успевать за событиями в жизни эмитентов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рейтинговым агентствам нужно успевать за важными событиями в жизни эмитентов, чтобы рынок доверял им, но и крайностей в виде "импульсных" пересмотров в ответ на любую вышедшую новость быть не должно, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы заинтересованы, чтобы у рынков, у инвесторов было доверие к рейтинговым агентствам, к кредитным рейтингам. И некоторое улучшение, совершенствование порядка их регулирования готовится - вот сейчас в первом чтении уже принят законопроект, который предусматривает, скажем так, более оперативное реагирование рейтинговых агентств на важные события, которые происходят в жизни эмитента. В этот момент они должны будут присваивать статус "под наблюдением", то есть сигнализировать инвесторам, что прежняя оценка сейчас пересматривается. Это сигнал, что рейтинг может быть пересмотрен", - сказал Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о кейсах пересмотра рейтинга у эмитентов облигаций только в момент фактического вхождения в дефолт.

"Сейчас действительно может создаваться впечатление, что рейтинговые агентства запаздывают с реакцией, что уже рынок облигаций отреагировал, ответил изменением котировок, а рейтинг остался неизменным. Но здесь тоже не надо бросаться в другую крайность, то есть рейтинг не должен быть таким волатильным и реагировать на каждую новость. Если он будет реагировать на каждую новость и ставить на пересмотр после каждой вышедшей новости, то это тоже будет малоинформативно для инвесторов. Поэтому пересмотр рейтингов и рейтинги требуют взвешенных подходов, обоснованной оценки, импульсивные пересмотры тоже здесь, наверное, нецелесообразны", - заявила глава ЦБ.

Когда рейтинговое агентство будет ставить оценку "рейтинг под наблюдением", это даст ему возможность изучить всю имеющуюся информацию и только после взвешенного анализа принять решение о том, что делать с самим рейтингом, сказала Набиуллина.

Сам факт роста числа дефолтов на облигационном рынке глава ЦБ прокомментировала сдержанно, в целом повторив оценку из октябрьского Обзора рисков финансовых рынков (доля дефолтов в общем объеме корпоративных облигаций - около 0,1%, системных рисков нет).

"Когда инвестор покупает облигации с доходностью значительно выше, чем ОФЗ, он, конечно, понимает, что в отличие от ОФЗ есть ненулевая вероятность, что обязательства по ней могут быть не исполнены. В противном случае дополнительной доходности, наверное, не должно было быть. Да, после активного роста кредитования, с учетом значительного расширения круга тех, кто эмитирует облигации, число кредитных событий будет больше, чем в то время, когда облигационный рынок был меньше. Но (...) ни о какой волне речи не идет", - сказала она.