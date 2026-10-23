Vonovia может потерять более 8 млрд евро в случае национализации квартир в Берлине

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Vonovia SE, крупнейший в Европе владелец арендного жилья, может потерять более 8 млрд евро из-за планов национализации недвижимости в Берлине, пишет Financial Times.

Партии, претендующие на вхождение в правительство столицы Германии, обсуждают передачу в госсобственность более 140 тысяч квартир.

Левая партия Die Linke, победившая на сентябрьских выборах в парламент Берлина, может сформировать коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и "Зелеными". Представители этих партий намерены обсудить предложение о передаче крупных портфелей жилой недвижимости в общественную собственность с целью снижения арендной платы в столице.

Это предложение предусматривает компенсации владельцам жилья в размере значительно ниже рыночной стоимости недвижимости. По оценкам FT, четыре крупнейших компании этой сферы могут получить более чем на 11 млрд евро меньше балансовой стоимости принадлежащих им объектов.

Берлин испытывает хронический дефицит жилья, городу с населением 4 млн человек не хватает около 100 тысяч квартир.

В соответствии с обсуждаемым планом, компании, владеющие более чем 10 тысячами квартир в Берлине, будут обязаны передать в общественную собственность жилье сверх этого порога. Таким образом, по расчетам FT, национализация затронет более 144 тысячи квартир.

Акции Vonovia стабильны на торгах во Франкфурте в пятницу. На прошлой неделе их стоимость упала до минимума с 2023 года.