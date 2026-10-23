Рубль в пятницу вырос и обновил максимум с начала августа в паре с юанем

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии в пятницу. Рубль вырос вслед за дорожающей нефтью и благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца. На следующей неделе им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,064 руб., что на 10,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань опускался до 12,005 руб. впервые с 5 августа.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 24 октября на 58,74 копейки, до 80,5381 руб./$1, и уменьшил курс евро на 89,35 копейки, до 90,2429 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

"На этой неделе рубль продолжил укрепляться, недельное падение юаня составило около 3%, до 12,08 руб., рубль при этом обновил максимум с начала августа, вероятно, на фоне роста продаж валюты. Последнее может быть следствием подготовки экспортеров к уплате налогов (28 октября). В этом месяце предстоит уплата квартального НДД, ввиду чего платежи в бюджет могут вырасти до 0,8-1,0 трлн руб. после 0,5 трлн руб. в сентябре. Не исключено, что на валютном рынке постепенно начинает отражаться и поступление высокой экспортной выручки, сформированной сентябрьским ростом экспортных цен на нефть (+37% относительно августа, по данным Минэкономразвития). Поддержку рублю могли также оказать улучшение новостного фона и продолжающийся рост мировых цен на нефть. Так, нефть Brent превысила $110 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Ставка ЦБ

В ходе торгов рубль почти не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 14% годовых, так как оно было ожидаемо рынком и уже учтено в котировках. Перед заседанием аналитики единогласно прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 14% годовых. Они расходились лишь в оценке тона сигнала: останется он нейтральным или будет ужесточен.

Совет директоров, сохранив ключевую ставку на уровне 14,00% годовых, сохранил нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Экономика в целом в 2п26 растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5-13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу предметно обсуждал только вариант ее сохранения и в основном только нейтральный вариант сигнала, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Как и на сентябрьском заседании, были отдельные мнения о повышении ставки, предметно обсуждался только один вариант - это сохранение ставки", - сказала она.

Отвечая на вопрос, рассматривался ли при этом жесткий вариант сигнала, глава ЦБ сообщила, что участники заседания практически обсуждали только нейтральный вариант сигнала.

Кроме того, она отметила, что в обновленном макропрогнозе ЦБ повышена траектория ключевой ставки, это означает, что пространства для снижения ставки стало меньше.

"Решение Банка России сохранить ключевую ставку на 14% мало кого удивило - консенсус был за продолжение монетарной паузы. Регулятор при принятии решения по денежно-кредитной политике оценивает как внутренние, так и внешние факторы, поскольку они взаимосвязаны и в большей мере увязаны с острой и изменчивой геополитической обстановкой. Скачок инфляции начала осени был на фоне атак на логистику и топливный комплекс, а по мере адаптации бизнеса наблюдается затухание инфляционных ожиданий. Но этого мало, и неопределенность сохраняется, отсюда опять сдержанное решение, а торопиться ЦБ пока не будет. Есть риски приостановки мягкого цикла даже до конца 2026 года", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Нефть

Рост цен на нефть ускорился в вечером пятницу, Brent торгуется выше отметки в $117 за баррель впервые с марта. Подъему рынка способствуют опасения разрастания конфликта на Ближнем Востоке после того, как иранские власти заявили, что готовы дать мощный ответ на повторное нападение США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве торгуются на уровне $117,34 за баррель, что на 3,68% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,65% до $103,09 за баррель.

Ранее газета The New York Times написала со ссылкой на источники, что американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 23 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг выросла на 19 базисных пункта - до 14,2% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу остались на прежних отметках – 14,05% 14,16% и 14,57% годовых соответственно.