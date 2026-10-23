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Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу умеренно позитивно отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых и прогнозы регулятора, фактором поддержки также выступила раллировавшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent превысил $117 за баррель, максимум с начала мая). Индекс МосБиржи поднялся в район 2465 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2464,67 пункта (+1,4%), индекс РТС - 964,05 пункта (+2,2%). Из индексных акций лидировали в росте на Мосбирже бумаги "Интер РАО" (+4,8%), "НОВАТЭКа" (+3,2%), "ИКС 5" (+3%), "Газпрома" (+2,9%), ПАО "Группа Позитив" (+2,9%), АФК "Система" (+2,6%), "ММК" (+2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составил 80,5381 руб. (-58,74 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,6-5,5% на фоне снижения курса доллара от ЦБ на 3,08 рубля.

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