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Минфин готов включить проекты об обелении экономики в налоговые поправки в рамках бюджетного пакета

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ готов дополнить правительственные поправки в Налоговый кодекс, внесенные вместе с бюджетным пакетом, новыми законодательными нормами об обелении экономики, это предложение сделал в пятницу в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров.

Законопроект (№617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета. В пятницу комитет рекомендовал принять его в первом чтении.

Макаров напомнил, что правительство назвало одной из целей предлагаемых налоговых изменений не только совершенствование налогообложения, но и обеление экономики. "Задача чрезвычайно важная. Мы понимаем, что здесь огромные резервы. И с точки зрения получения дополнительных доходов, и с точки зрения справедливости налогообложения, и с точки зрения борьбы со злоупотреблениями здесь огромные резервы", - сказал депутат.

По словам Макарова, в комитете находятся три законопроекта, связанных с обелением, и все они в высокой степени проработаны. Один из них комитет почти два года уже прорабатывал вместе с правительством.

"Не кажется ли вам, что вопрос налогообложения и вопрос обеления экономики имеет смысл рассмотреть в рамках одного законопроекта, который сейчас рассматривается? И не согласится ли правительство погрузить эти законопроекты, естественно, уже не в той редакции, как это первоначально было внесено, с учетом той работы, которая была проведена, в этот законопроект, чтобы мы могли в рамках второго чтения рассмотреть комплексно и налогообложение, и обеление экономики", - обратился глава комитета к представителю Минфина.

"Мы готовы это сделать ко второму чтению данного законопроекта", - ответил замминистра финансов Алексей Сазанов.

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