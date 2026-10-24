Выручка ФосАгро в III квартале выросла на 15%, чистая прибыль упала на 37%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Выручка "ФосАгро" в III квартале выросла на 15% к аналогичному периоду прошлого года - до 164,7 млрд рублей, следует из консолидированной отчетности компании.

Показатель совпал с консенсус-прогнозом, подготовленным "Интерфаксом".

Валовая прибыль при этом снизилась на 1%, до 54,9 млрд рублей, из-за роста себестоимости в отчетном периоде более чем на 30%.

Операционная прибыль "ФосАгро" упала на 3% - до 39,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 38%, до 16,8 млрд рублей.

Чистая прибыль группы за прошедший квартал сократилась на 37% год к году и составила 12,6 млрд рублей.

Выручка "ФосАгро" за 9 месяцев 2026 года снизилась на 1% - до 446,1 млрд рублей. Валовая прибыль упала на 27% - до 133 млрд рублей. Чистая прибыль составила 31,3 млрд рублей против 95,7 млрд рублей годом ранее.

Общий долг"ФосАгро" на конец III квартала составлял 364,6 млрд рублей (+11% к показателю по итогам 2025 года).

"ФосАгро" - один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и фосфатного сырья.