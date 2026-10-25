В Думе отметили, что Индия стала больше закупать в РФ сельхозпродукции

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Поставки в Индию сельхозпродукции из России в последнее время увеличиваются, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

"Сегодня увеличиваются поставки российской сельхозпродукции в Индию. Они распробовали наши чечевицу, гречку", - сказала она журналистам в Нью-Дели в воскресенье.

По ее мнению, в этой связи особо актуально развитие системы BRICS Pay. Эта инициатива в рамках объединения БРИКС призвана связать национальные платежные инфраструктуры стран-участниц (включая российскую СПФС, китайскую CIPS, бразильскую Pix и индийский UPI).

Делегация российских парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посещает в Индию с рабочим визитом. Это его первый зарубежный визит с момента избрания председателем Госдумы нового созыва. 26-27 октября депутаты и сенаторы примут участие в работе 12-го парламентского форума БРИКС.