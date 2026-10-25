Поиск

В Думе отметили, что Индия стала больше закупать в РФ сельхозпродукции

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Поставки в Индию сельхозпродукции из России в последнее время увеличиваются, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

"Сегодня увеличиваются поставки российской сельхозпродукции в Индию. Они распробовали наши чечевицу, гречку", - сказала она журналистам в Нью-Дели в воскресенье.

По ее мнению, в этой связи особо актуально развитие системы BRICS Pay. Эта инициатива в рамках объединения БРИКС призвана связать национальные платежные инфраструктуры стран-участниц (включая российскую СПФС, китайскую CIPS, бразильскую Pix и индийский UPI).

Делегация российских парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посещает в Индию с рабочим визитом. Это его первый зарубежный визит с момента избрания председателем Госдумы нового созыва. 26-27 октября депутаты и сенаторы примут участие в работе 12-го парламентского форума БРИКС.

Индия Надежда Школкина Госдума БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин отметил, что на рынке Европы российский СПГ занимает 20%

NIS запросила в Минфине США продление лицензии на продолжение деятельности после 30 октября

 NIS запросила в Минфине США продление лицензии на продолжение деятельности после 30 октября

США отменят пошлины на ряд товаров из Канады

В Конгресс США внесен законопроект по запрету выдачи разрешений на импорт энергоносителей РФ

Три танкера с ДТ из РФ идут в сторону восточного побережья Атлантического океана

 Три танкера с ДТ из РФ идут в сторону восточного побережья Атлантического океана

Набиуллина считает, что факт дизельной сделки можно оценить положительно

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ

РСПП предупредил о накоплении системных рисков, в том числе для банков, из-за жесткой ДКП

В ЦБ допустили, что последствия от "выбытия мощностей" будут сказываться дольше, чем ожидалось

Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно

 Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12563 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3970 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов