Рубль утром подрастает в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль подрастает при подготовке экспортеров к уплате налогов. В среду, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,035 руб. (-2,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,07 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 октября, второе заседание подряд оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 14% годовых. Аналогичное решение было принято на предыдущем заседании, 11 сентября. Решение соответствует ожиданиям аналитиков, которые единогласно прогнозировали сохранение ставки.

"Экономика в целом во втором полугодии 2026 растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

До решения о сохранении ставки в сентябре Банк России на протяжении десяти заседаний снижал ставку. Впервые более чем за 2,5 года решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых) было принято 6 июня прошлого года. До июня прошлого года ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых четыре заседания подряд.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 18 декабря.

"Активное укрепление рубля, происходившее в течение прошедшей недели, вероятнее всего, является следствием длительного периода высоких цен на нефть, подготовки к октябрьским налоговым выплатам, улучшения восприятия геополитического контекста. Итоги заседания Банка России 23 октября почти не повлияли на валютный рынок. ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%, оставил нейтральный (ненаправленный) сигнал, несущественно ужесточил риторику, ожидаемо повысил прогнозы по ключевой ставке на 2027-2028 гг. Более важными факторами для валютного рынка остаются позитивная конъюнктура нефтяного рынка, продажи валюты экспортерами, динамика импорта и оттока капитала, операции Минфина в рамках бюджетного правила. Основные налоговые выплаты пройдут 28 октября, после чего динамика валютного курса может скорректироваться в ожидании данных от Минфина об объеме покупок иностранной валюты в следующем месяце. Укрепление рубля может приостановиться в середине предстоящей недели, а курс доллара может находиться в диапазоне 79-82 руб., юаня - 11,8-12,3 руб., евро - 89-92 руб.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после роста до максимумов почти за шесть месяцев к концу прошлой недели на опасениях возобновления боевых действий на Ближнем Востоке. В пятницу нефть Brent подорожала на 3,14%, WTI - на 3,8%.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ближайшее время примет решение о том, следует ли продолжать переговоры с Тегераном или же возобновить военные операции.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Москве торгуются по $114,47 за баррель, на 1,93% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,27%, до $100,92 за баррель.

Саудовская Аравия начнет хранить нефть в Сингапуре со второй половины 2027 года, чтобы укрепить устойчивость своей цепочки поставок в регионе, заявили в понедельник министры энергетики обеих стран.