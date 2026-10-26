Moody's оставило кредитный рейтинг Франции на уровне "Aa3" с "негативным" прогнозом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings по итогам периодического пересмотра сохранило кредитный рейтинг Франции на уровне "Aa3" с "негативным" прогнозом.

Агентство отметило диверсификацию французской экономики и силу государственных институтов, но при этом выразило опасения, что политическая нестабильность затруднит укрепление бюджета.

"После президентских выборов в апреле-мае 2027 года укрепление государственных финансов Франции и стабилизация долговой нагрузки, которая в 2027 году превысит 120% ВВП, все еще будут требовать серьезных, последовательных мер налогово-бюджетной политики", - говорится в заявлении Moody's.

Рейтинг на уровне "Aa3" предполагает сокращение дефицита бюджета на следующий год.

Впрочем, сохранение рейтинга не представляет собой рейтинговое действие и не указывает на то, что таковое будет или не будет совершено в ближайшем будущем, подчеркивает агентство.

Сохранение рейтинга Moody's отражает "доверие к бюджету, предложенному правительством в рамках законопроекта о финансировании на 2027 год, направленного на то, чтобы наши государственные финансы продолжали восстанавливаться", заявило французское министерство финансов.

Агентство понизило рейтинг Франции до "Aa3" с "Aa2" в конце 2024 года на фоне опасений в отношении ее бюджета. "Негативный" прогноз держится с октября 2025 года.

Fitch Ratings и S&P Global Ratings в прошлом году снизили французский рейтинг до "A+", поместив его на одну ступень ниже оценки Moody's. S&P планирует его очередную ревизию на 27 ноября.

Рейтинг Франции остается на две ступени ниже американского и на три ступени ниже германского, совпадает с британским и превышает рейтинги Японии, Италии и Испании. Его сохранение может ослабить давление на стоимость заимствований, убедив инвесторов в том, что перспективы бюджета страны не ухудшились так сильно, как предполагалось, пишет The Wall Street Journal. Однако опасения вокруг государственных финансов и политической неопределенности остаются, и эффект от решения Moody's может оказаться ограниченным.

В последние недели рынок пристальнее следит за состоянием французского бюджета на фоне роста доходностей мировых гособлигаций в условиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке.