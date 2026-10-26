Нидерланды и Азербайджан согласовали дорожную карту сотрудничества

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Нидерланды и Азербайджан согласовали дорожную карту сотрудничества на 2026-2028 годы, направленную на расширение двустороннего сотрудничества, заявил глава МИД Нидерландов Том Берендсен.

"Мы провели содержательные обсуждения по многим вопросам. Азербайджан для Нидерландов является важным партнером в этом регионе (Южном Кавказе - ИФ), поэтому мы стремимся укреплять сотрудничество между нашими странами. Стороны сегодня согласовали дорожную карту на 2026-2028 годы, закрепляющую намерения углублять и расширять политическое, экономическое, образовательное и культурное сотрудничество", - сказал Берендсен в Баку на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, эта "дорожная карта" - вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

Байрамов отметил, что Азербайджан и Нидерланды обсудили "расширение сотрудничества по новым направлениям, зеленую энергетику, роль Азербайджана на европейском рынке и возможности взаимодействия в рамках Среднего коридора".

"В числе основных тем также были свободная экономическая зона Алят и Бакинский международный торговый порт", - добавил Байрамов.

По его словам, министры обсудили также перспективы развития отношений Азербайджана и ЕС. "В последние годы политический диалог между двумя странами интенсивно развивается", - добавил он.