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Казначейство будет открывать счета в банках через биржевые торги на повышение ставки на остаток средств

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство будет открывать банковские счета в кредитных организациях на конкурентной основе, предусматривающей проведение торгов на повышение ставки начисления процентов на остаток средств на банковском счете.

Это предусматривают подготовленные Минфином изменения в постановление "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. №986", опубликованные на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом постановления устанавливается порядок проведения отбора заявок на заключение договоров банковского счета с использованием биржевых программно-технических средств в открытой или закрытой форме. Предусматривается, что договоры банковского счета будут заключаться по фиксированной или плавающей процентной ставке.

Параметры проведения отборов заявок будут определяться Казначейством на основании рекомендаций ЦБ РФ.

Действующие правила разрешают размещение бюджетных средств в кредитных организациях с универсальной лицензией, участвующих в системе обязательного страхования вкладов, с собственным капиталом не менее 250 млрд рублей. Также кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным государственным контролем либо иметь не менее двух кредитных рейтингов не ниже уровня "A+(RU)" рейтинговых агентств АКРА, "Эксперт РА", НКР или НРА. У нее не должно быть просроченной задолженности по ранее размещенным в ней Федеральным казначейством банковским депозитам и неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с казначейством.

Федеральное казначейство
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