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Глава ГПБ заявил о готовности банков РФ инвестировать в развитие экономики

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские банки могут финансировать развитие экономики РФ, все необходимые резервы для этого есть, заявил председатель правления Газпромбанка (ГПБ) Андрей Акимов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы довольно хорошо смотрим в будущее, уверены в том, что банки готовы финансировать дальнейшее развитие при соответствующем смягчении денежно-кредитной политики. Резервы есть, запасы есть. В прошлом году банки профинансировали, по разным методикам можно считать, 50-70 трлн рублей вложений в экономику. Поэтому я с убеждённостью смотрю в потенциал банковской системы и рассчитываю, что мы будем в хорошем состоянии", - отметил Акимов.

Андрей Акимов Газпромбанк Владимир Путин
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