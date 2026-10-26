ГПБ хочет снизить нагрузку на капитал при финансировании банками НИОКР

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Газпромбанк хочет получить льготы по регулированию инвестиций банков в НИОКР, заявил председатель правления Газпромбанка (ГПБ) Андрей Акимов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Что касается еще Центрального банка. Мы пытаемся найти возможность выработать новые нормативы и инструменты для финансирования научных разработок и доведения их до внедрения в промышленное производство. Это непросто, потому что весь процесс создания научных разработок и внедрения их в производство не может осуществляться только на кредитной базе с отягощением процентами, нужны инвестиции в капитал. Я надеюсь, что мы с Центральным банком, чувствуется его благосклонность, каким-то образом сможем это отработать", - сказал Акимов.

Он отметил, что ГПБ в целом находится в постоянном конструктивном диалоге с ЦБ. "Мы совместно изучаем, внимательно анализируем... состояние заемщиков, следуем рекомендациям, совместно вырабатываем решения по управлению рисками, по управлению объёмом баланса и созданию резервов, когда необходимо", - подчеркнул глава ГПБ.