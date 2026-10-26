Комитет Госдумы поддержал проект бюджета РФ на 2027-2029 гг. в I чтении

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов".

"Мы с вами проголосовали за первый пункт - принять проект федерального закона в первом чтении. При двух воздержавшихся решение принимается", - сказал глава комитета Андрей Макаров в ходе заседания.

Планируется, что в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы - 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн рублей и 53,9 трлн рублей, доходы - 45,8 трлн рублей и 48,6 трлн рублей соответственно.

Дефицит бюджета в 2027 году прогнозируется на уровне 5,443 трлн рублей, или 2,2% ВВП, что превышает запланированный текущим законом о бюджете показатель в 3,186 трлн рублей, или 1,2% ВВП. В 2028 году дефицит, согласно проекту, составит 5,12 трлн рублей, или 1,9% ВВП, по сравнению с изначальными 3,514 трлн рублей, или 1,3% ВВП.

В 2029 году, новом для прогнозирования, дефицит запланирован на уровне 5,245 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, бюджетная политика будет формироваться в логике "бюджетных правил", которые предполагают, что в 2027-2030 годах базовая цена нефти для целей бюджетного правила устанавливается в размере $50 за баррель с выходом на нулевой первичный структурный дефицит бюджета к 2029 году.

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого в 2027 году объема ВВП в 248,323 трлн рублей, в 2028 году - 263,724 трлн рублей, в 2029 году - 281,674 трлн рублей, а также инфляции до 4% на все три года.

На пленарном заседании Госдумы законопроект планируется рассмотреть 29 октября.