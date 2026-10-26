Банк России отметил ускорение роста задолженности по ипотеке в сентябре до 1,4%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Задолженность населения по ипотеке в сентябре, по предварительным данным, увеличилась на значительные 1,4% после умеренных 0,5% в августе, говорится в материале Банка России "О развитии банковского сектора".

Ускорение связано с изменением условий "Семейной ипотеки": с 1 октября ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей, при этом срок действия льготной ставки ограничен 15 годами. Заемщики стремились оформить сделки до ужесточения условий, отмечает регулятор.

Объемы выдач ипотеки в сентябре составили рекордные для 2026 года 617 млрд рублей, что более чем в 1,6 раза превышает показатель августа. На ипотеку с господдержкой пришлось 70 % выдач после 56% в августе. По "Семейной ипотеке" предоставлено 399 млрд рублей, что вдвое больше, чем 182 млрд рублей в августе.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 0,9% после увеличения на 1,7% в августе. Замедление роста произошло после повышенной активности заемщиков в летний период. По предварительным данным, сократились выдачи как кредитов наличными, так и по кредитным картам.