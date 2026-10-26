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Россия за 9 месяцев направила в Африку 13 млн тонн зерна

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - РФ за 9 месяцев 2026 года экспортировала в страны Африки 13 млн тонн зерна.

"В 2025 году мы направили в Африку более 18 млн тонн зерна и еще 13 млн тонн за первые девять месяцев этого года", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии форума "Россия - Африка".

Как сообщалось, в последнее время страны Африки вошли в число крупных покупателей российского зерна, прежде всего пшеницы. По оценке "Объединенной зерновой компании" (ОЗК, один из крупных экспортеров российского зерна), в настоящее время российская пшеница поставляется в более 40 стран Африки и занимает треть африканского рынка этого зерна.

Помимо традиционно крупного покупателя - Египта - импорт наращивают и другие страны. Так, по данным Зерновой ассоциации России, в минувшем сельхозсезоне экспорт зерновых, к примеру, в Судан увеличился в 1,8 раза и достиг 1,9 млн тонн. Поставки в Кению выросли на 20% и составили 1,6 млн тонн.

По оценке федерального центра "Агроэкспорт", потенциал экспорт зерновых и зернобобовых культур из РФ в Африку к 2030 году оценивается почти в $6 млрд. В 2025 году экспорт составил $4,4 млрд.

Африка Юрий Ушаков
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