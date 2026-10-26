Яковлевский ГОК "Северстали" частично обесточен после атаки беспилотников

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Яковлевский ГОК (Белгородская область) "Северстали" частично обесточен после атаки беспилотников 26 октября.

В результате атаки была выведена из строя электроподстанция, питающая предприятие, сообщили "Интерфаксу" в "Северстали". Пострадавших нет, шахтеры доставлены на поверхность.

"Оперативные службы и аварийные бригады работают на месте. После восстановления полной подачи электричества предприятие продолжит работу в штатном режиме", - добавили в компании.

Яковлевский рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии.