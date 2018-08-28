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Экономика

Биотехнологическая "дочка" "Роснано" привлекла $17 млн для выхода на рынок США

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Биотехнологическая компания "Митотех" (портфельная компания "Роснано") в лице 100%-ной "дочки" Mitotech S.A. привлекла $17 млн от гонконгской Essex Bio-Investment для обеспечения вывода одного из своих препаратов на рынок США, следует из сообщения "Роснано".

Эти инвестиции будут направлены на проведение в США III фазы клинических исследований соединения SkQ1 (глазные капли) в рамках соглашения о совместной разработке лекарства компании Mitotech.

"Технология, разработанная "Митотехом", уже получила признание на российском фармацевтическом рынке под брендом "Визомитин", - сказала управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Ольга Шпичко, слова которой приводятся в сообщении. - Мы ожидаем, что финансирование клинических испытаний со стороны профильного независимого игрока позволит ускорить процесс регистрации вещества SkQ1 и уникальный препарат станет доступен и для пациентов в США".

В сообщении "Роснано" отмечается, что ранее Mitotech S.A. успешно завершила в США II фазу исследований глазных капель на базе SkQ1 с участием пациентов с синдромом "сухого глаза". Первый этап III фазы исследований будет направлен на подтверждение, в том числе, результатов российских клинических исследований, проведенных "Митотехом". Последний имеет необходимые подтверждения регулирующих органов для своей формулы глазных капель на базе SkQ1. "Визомитин" был выпущен на российский рынок в 2012 году и к настоящему времени в РФ было реализовано более 1 млн флаконов этих глазных капель.

Условия сделки между Mitotech S.A. и Essex Bio-Investment ее участники не раскрывают. Знакомый с ситуацией источник рассказал "Интерфаксу", что Essex Bio-Investments и Mitotech разделят определенные доходы от коммерциализации совместного лекарства в США и на рынках других развитых стран.

По оценке Essex Bio-Investment, глобальный рынок средств для лечения синдрома "сухого глаза" (одна из сфер применения для SkQ1) составил в 2016 году $5 млрд и предполагается, что в 2025 году он вырастет до $7,7 млрд.

Как сообщалось, проект "Митотех" был запущен в 2009 году. Тогда общий объем финансирования был определен в 1,8 млрд рублей. При этом доля "Роснано" была определена в 32%. В дальнейшем объем финансирования был изменен, но новые параметры не раскрываются.

Финансирование проекта планировалось осуществить в несколько этапов, в зависимости от результатов клинических испытаний. Первый этап предполагал вывод на рынок офтальмологических препаратов, второй - препаратов системного действия.

Основа проекта - так называемые "ионы Скулачева": антиоксиданты с размером молекулы около 1,5 нанометров, которые нейтрализуют активные формы кислорода в энергетических центрах клеток - митохондриях. Ионы проникают через мембраны митохондрий, концентрируясь внутри, и благодаря такой адресной доставке для достижения нужного эффекта требуется очень малое количество лекарственного вещества.

Использование данного вещества в различных препаратах системного действия позволяет увеличить среднюю продолжительность жизни, а также продлить активность и замедлить старение организма, утверждал ранее научный руководитель проекта, академик РАН, директор НИИ Физико-химической биологии им. Белозерского МГУ Владимир Скулачев.

В настоящее время "Митотех" ведет разработку препаратов системного действия. В прошлом году была запущена первая стадия клинических исследований такого препарата в РФ, призванная доказать его безопасность.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". "Роснано" содействует реализации госполитики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в проекты в области электроники, оптоэлектроники и телекоммуникаций, здравоохранения и биотехнологий, металлургии и металлообработки, энергетики, машино- и приборостроения, строительных и промышленных материалов, химии и нефтехимии. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО УК "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

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Теги: Роснано, США
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