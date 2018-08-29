GM отложила выпуск электромобилей в КНР из-за проблемы с поставкой аккумуляторов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - General Motors (GM), ранее заявившая о намерении увеличить производство электромобилей в Китае, была вынуждена отложить эти планы.

Автопроизводитель установил, что выпускаемые в КНР аккумуляторы, которые он собирался использовать в своих электромобилях, не отвечают его стандартам, пишет The Wall Street Journal.

GM планировалf начать производство модели гибридного автомобиля с подзарядкой от электросети Buick Velite 6 в Китае уже в сентябре, полностью электрическую версию этой модели - в начале следующего года. Однако теперь старт производства откладывается.

Внутренние тесты, проведенные GM, показали, что аккумуляторы, поставляемые компанией A123 Systems, не отвечают стандартам автопроизводителя как с точки зрения производительности, так и безопасности, сообщил источник WSJ.

Такой компонент, как аккумуляторы, заменить нелегко, и это, вероятно, позволяет говорить о длительной отсрочки старта производства Velite 6, отмечают эксперты.

Представитель GM отказалась комментировать ситуацию, заявив, что компания по-прежнему планирует начать выпуск 10 моделей электромобилей в Китае к 2020 году. Этот целевой показатель был объявлен задолго до обнаружения автопроизводителем проблемы с аккумуляторами.

A123 Systems, базирующаяся в Мичигане, оказалась банкротом, и в 2013 году была выкуплена китайских производителем автокомпонентов Wanxiang Group Corp. Компании принадлежит предприятие по выпуску аккумуляторов в городе Ханчжоу, которое производит продукцию для китайского рынка.

Автопроизводители торопятся выполнить распоряжение китайских властей, требующее от них начать выпуск электромобилей в Китае в следующем году. Без надежного источника поставок аккумуляторов GM может оказаться среди тех, кто не сможет выполнить это требование.

Изначально GM планировал ставить в свои электромобили аккумуляторы, выпускаемые южнокорейской LG Chem Ltd. Однако в 2016 году власти КНР предписали автопроизводителям выбрать поставщиков батарей из числа одобренных ими китайских компаний.

Это требование было воспринято зарубежными автопроизводителями как сигнал протекционизма в Китае, поскольку оно ставит в невыгодное положение иностранные автоконцерны и их зарубежных поставщиков, создавая преимущества для китайских компаний. Оно также стало одним из факторов, способствовавших возникновению торгового спора между США и Китаем.