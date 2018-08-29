Главные новости
ЭкономикаНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента
Важно
Путин предложил смягчить пенсионную реформу
Экономика

GM отложила выпуск электромобилей в КНР из-за проблемы с поставкой аккумуляторов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - General Motors (GM), ранее заявившая о намерении увеличить производство электромобилей в Китае, была вынуждена отложить эти планы.

Автопроизводитель установил, что выпускаемые в КНР аккумуляторы, которые он собирался использовать в своих электромобилях, не отвечают его стандартам, пишет The Wall Street Journal.

GM планировалf начать производство модели гибридного автомобиля с подзарядкой от электросети Buick Velite 6 в Китае уже в сентябре, полностью электрическую версию этой модели - в начале следующего года. Однако теперь старт производства откладывается.

Внутренние тесты, проведенные GM, показали, что аккумуляторы, поставляемые компанией A123 Systems, не отвечают стандартам автопроизводителя как с точки зрения производительности, так и безопасности, сообщил источник WSJ.

Такой компонент, как аккумуляторы, заменить нелегко, и это, вероятно, позволяет говорить о длительной отсрочки старта производства Velite 6, отмечают эксперты.

Представитель GM отказалась комментировать ситуацию, заявив, что компания по-прежнему планирует начать выпуск 10 моделей электромобилей в Китае к 2020 году. Этот целевой показатель был объявлен задолго до обнаружения автопроизводителем проблемы с аккумуляторами.

A123 Systems, базирующаяся в Мичигане, оказалась банкротом, и в 2013 году была выкуплена китайских производителем автокомпонентов Wanxiang Group Corp. Компании принадлежит предприятие по выпуску аккумуляторов в городе Ханчжоу, которое производит продукцию для китайского рынка.

Автопроизводители торопятся выполнить распоряжение китайских властей, требующее от них начать выпуск электромобилей в Китае в следующем году. Без надежного источника поставок аккумуляторов GM может оказаться среди тех, кто не сможет выполнить это требование.

Изначально GM планировал ставить в свои электромобили аккумуляторы, выпускаемые южнокорейской LG Chem Ltd. Однако в 2016 году власти КНР предписали автопроизводителям выбрать поставщиков батарей из числа одобренных ими китайских компаний.

Это требование было воспринято зарубежными автопроизводителями как сигнал протекционизма в Китае, поскольку оно ставит в невыгодное положение иностранные автоконцерны и их зарубежных поставщиков, создавая преимущества для китайских компаний. Оно также стало одним из факторов, способствовавших возникновению торгового спора между США и Китаем.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: General Motors, Китай
Экономика
США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары
Москва ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и стальПодробнее
 На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублей
По словам Силуанова, таков необходимый объем ресурсов на шестилетний периодПодробнее
 Четвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФЧетвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФ
С Алексея Кузнецова взята подписка о невыездеПодробнее
 Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
 НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа АбрамовичаНМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканалаПодробнее
 Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
 Силуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестирования
В свою очередь Белоусов констатировал. что обществу и кабмину будет интересно увидеть, готов ли бизнес подставить плечо под реализацию общественной повесткиПодробнее
 В Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкамВ Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкам
Расчеты по оборонным сделкам со странами ОДКБ давно ведутся в рубляхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Томатная битва" в Испании6 фото
29 августа
"Томатная битва" в Испании
Фотохроника 28 августа7 фото
28 августа
Фотохроника 28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхВ РоссииПутин предложил смягчить пенсионную реформуВ РоссииЦИК РФ потребовал поменять норму о "муниципальном фильтре"

Артем Дзюба в четвертый раз из пяти признан игроком тура РПЛ

Помимо него, в нынешнем чемпионате лауреатом тура становился партнер по "Зениту" Олег Шатов Подробнее

"АвтоВАЗ" до конца года начнет выпуск Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport

Помпео перед введением санкций запросил встречу с Лавровым

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Акинфеев продлил контракт с ЦСКАНовое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22 Подробнее

Мантуров допустил выпуск кроссовера проекта Aurus под брендом УАЗ

Минэкономразвития обещало учесть все решения по пенсиям в уточненном макропрогнозе

В ЕС назвали переговоры с Лондоном по Brexit завершенными на 85%

Киев собрался ввести санкции против 19 юрлиц из-за строительства Крымского моста

В Пакистане начались протесты из-за планов провести конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

"Спартак" и "Динамо" оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дерби

Кудрин выступил против уголовной ответственности за дискриминацию людей предпенсионного возраста

В Армении против экс-премьера Абраамяна возбудили дело о превышении полномочий

Боевики в Идлибе начали задерживать гражданских за связи с сирийскими властями

США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары

США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыМосква ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и сталь Подробнее

GM отложила выпуск электромобилей в КНР из-за проблемы с поставкой аккумуляторов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru