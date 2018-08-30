Остатки на корсчетах банков в ЦБ выросли, на депозитах снизились

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2022,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1716,9 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 29 августа составлял 1607,5 млрд рублей по России и 1352,1 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 30 августа составили 2295,6 млрд рублей по России против 2706,1 млрд рублей днем ранее.