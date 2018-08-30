Главные новости
КультураСкончался Иосиф КобзонВ РоссииForbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиянВ России"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажиров
Экономика

Медведев призвал усилить борьбу с картелями из-за ущерба в 2% ВВП

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Борьба с картельными сговорами, которые наиболее распространены в сфере госзакупок, необходимо усилить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"85% дел о картелях - это сговоры на торгах, которых стало в 2017 году даже больше, чем в 2016 году. Не на много - на 3%. Но, тем не менее, рост есть. Ущерб бюджетов всех уровней оценивается приблизительно в 2% ВВП", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг, отметив, что следует "усилить работу по противодействию картелям".

"Причем методы выявления и пресечения антиконкурентных соглашений должны идти в ногу с развитием цифровых технологий", - заявил премьер.

Медведев напомнил, что лидерство по сговорам уже не первый год удерживает сфера строительства, в том числе дорожного.

"Антиконкурентные соглашения широко распространены и в сфере госзакупок, и закупок компаний с госучастием", - сказал глава кабмина.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Медведев
Экономика
Трамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых странТрамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран
Изменения затронули, в частности, торговлю с Южной Кореей, Бразилией и АргентинойПодробнее
 Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей
Она также сообщила о подготовке поправок, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возрастаПодробнее
 США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары
Москва ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и стальПодробнее
 На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублей
По словам Силуанова, таков необходимый объем ресурсов на шестилетний периодПодробнее
Четвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФЧетвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФ
С Алексея Кузнецова взята подписка о невыездеПодробнее
 Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
 Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
 НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа АбрамовичаНМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканалаПодробнее
 Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 августа6 фото
29 августа
Фотохроника 29 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
"Томатная битва" в Испании6 фото
29 августа
"Томатная битва" в Испании
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураСкончался Иосиф КобзонВ РоссииForbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиянВ России"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажировВ миреКазахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родинуВ РоссииХодорковский сообщил о прекращении поддержки "Центра управления расследованиями"В РоссииРоссия успешно испытала новую ракету системы ПРО

"Яндекс" убрал пиратский контент, удаления которого требовал "Газпром-Медиа"

Сотрудников казанской колонии задержали по подозрению в избиении заключенных

Норвежский министр оставил свой пост ради карьеры супруги

В Роттердаме украли со склада 112 тонн кобальта стоимостью $10 млн

Избитый в колонии Макаров после выхода на свободу пробудет три года под надзором

Суд удовлетворил иск ярославской колонии, где его объяснили наличием у Макарова многочисленных нарушений режима Подробнее

ФАС выступил против двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году

Германия прохладно отнеслась к идее единого бюджета еврозоны

Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в воскресенье

Авиакомпания "Россия" в октябре начнет обслуживаться в "Шереметьево"

В преддверии 1 сентября Росгвардия обсуждала в школах происшествия с оружием

В Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метро

В Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метроНовый участок метро включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" Подробнее

Прощание с Кобзоном пройдет 2 сентября

Начало сентября в Москве будет рекордно теплым, сухим и солнечным за последние 70 лет

Курирующий транспорт вице-премьер Акимов вошел в совет директоров ГТЛК

Пилот рухнувшего в Тюменской области легкомоторного самолета летел за грибами

Сотрудник бурятской колонии рассказал омбудсмену о камере для пыток

Его коллеги предположили, что он пошутил Подробнее

Дневники с неправильными номерами экстренных служб выпустили в Пензенской области

Ушел из жизни Иосиф Кобзон

Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru