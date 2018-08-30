Медведев призвал усилить борьбу с картелями из-за ущерба в 2% ВВП

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Борьба с картельными сговорами, которые наиболее распространены в сфере госзакупок, необходимо усилить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"85% дел о картелях - это сговоры на торгах, которых стало в 2017 году даже больше, чем в 2016 году. Не на много - на 3%. Но, тем не менее, рост есть. Ущерб бюджетов всех уровней оценивается приблизительно в 2% ВВП", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг, отметив, что следует "усилить работу по противодействию картелям".

"Причем методы выявления и пресечения антиконкурентных соглашений должны идти в ногу с развитием цифровых технологий", - заявил премьер.

Медведев напомнил, что лидерство по сговорам уже не первый год удерживает сфера строительства, в том числе дорожного.

"Антиконкурентные соглашения широко распространены и в сфере госзакупок, и закупок компаний с госучастием", - сказал глава кабмина.