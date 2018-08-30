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Экономика

Курирующий транспорт вице-премьер Акимов вошел в совет директоров ГТЛК

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ приняло решение увеличить число членов совета директоров ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с восьми до девяти человек, в состав совета вошел вице-премьер правительства РФ Максим Акимов, следует из сообщения ГТЛК.

"Определить численность совета директоров ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в количестве девяти человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 августа премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдвижении в совет директоров ГТЛК курирующего транспортную отрасль Акимова.

В июне государство номинировало в совет лизинговой компании трех новых членов: генерального директора "дочки" РЖД АО "Федеральная грузовая компания" Алексея Тайчера, статс-секретаря Минтранса Сергея Аристова и в качестве независимого директора - бывшего заместителя министра транспорта РФ, сейчас советника президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Валерия Окулова.

В совете директоров ГТЛК остались гендиректор компании Сергей Храмагин, гендиректор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский, главный эксперт Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов (независимый директор), глава совета директоров АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" Юрий Медведев и замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

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Теги: Максим Акимов, Государственная транспортная лизинговая компания, ГТЛК, Минтранс
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