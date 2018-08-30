АФК "Система" выплатила РФ первый транш за 2018 год за акции SSTL

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" выплатило правительству РФ первый транш за 2018 год в размере 3,7 млрд рублей в рамках расчетов по выкупу доли в индийском операторе Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL). Об этом сообщил в ходе телефонной конференции CFO компании Владимир Травков.

Росимущество владело 17,14% оператора SSTL, в 2016 году было объявлено о выкупе "Системой" этой доли за $777 млн. Оплата осуществляется в рассрочку в течение пяти лет: 30% суммы в 2016 году, 25% - в 2017 году, по 15% - в 2018-2020 гг. "Система" платит Росимуществу за акции SSTL дважды в год равными траншами, в этом году, исходя из общей суммы выплат, общие выплаты должны составить порядка $116 млн.

В конце октября 2017 года "Система" закрыла сделку по объединению SSTL с оператором Reliance Communications Ltd. (RCom). В результате сделки весь бизнес SSTL, включая лицензионные права и обязательства в частотном диапазоне 800-850 МГц, переданы RCom. SSTL получила 10% капитала RCom.

Впоследствии "Система" полностью продала свой пакет на публичном рынке.