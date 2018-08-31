Промышленный PMI Китая неожиданно вырос в августе после трех месяцев снижения

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе 2018 года повысился до 51,3 пункта с 51,2 пункта в июле, объявило Государственное статистическое управление КНР.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя четвертый месяц подряд - до 51 пункта ровно.

При этом индекс на протяжении более чем двух лет остается выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Индикатор производства в рамках промышленного PMI увеличился с 53 до 53,3 пункта. Однако индекс новых заказов немного снизился - с 52,3 до 52,2 пункта, а показатель экспортных заказов - с 49,8 до 49,4 пункта.

Официальный PMI Китая в сфере услуг в августе также вырос - с 54 до 54,2 пункта, хотя эксперты ожидали падения до 53,7 пункта, которые стали бы минимальным значением индикатора за два года.

Сводный индикатор, учитывающий данные как о промышленности, так и о сфере услуг, поднялся с 53,6 до 53,8 пункта.