Главные новости
31августаВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 31 августаВ РоссииВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном мореЭкономикаТрамп пригрозил выходом США из ВТО
Экономика

Coca-Cola купит сеть Costa Coffee за $5,1 млрд

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Coca-Cola купит сеть кофеен Costa Coffee за 5,1 млрд долларов (£3,9 млрд), после того как нынешний владелец Whitbread вывел ее в отдельную компанию ранее в этом году, сообщает "Би-би-си".

В Whitbread заявили, что правление уже удобрило сделку, глава компании Элисон Бритн отметила, что с помощью соглашения Costa Coffee получит доступ к дистрибуции в глобальном масштабе.

В сообщении Coca-Cola в свою очередь отмечается, что сделка обеспечит ей "сильную кофейную платформу" в более чем 30 странах Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки, а также возможности дальнейшего наращивания присутствия.

Как ожидается, сделка будет завершена в первой половине 2019 года, поэтому Coca-Cola не стала менять прогноз финпоказателей на текущий год.

Whitbread купила Costa, сейчас крупнейшую сеть кофеен в Великобритании, за £19 млн в 1995 году, когда в нее входило 39 точек. Сейчас в Соединенном Королевстве 2 400 кафе сети, 1 400 ее заведений расположены в 31 стране мира.

В 2018 фингоду, завершившемся 1 марта, Costa зафиксировала выручку на уровне 1,3 млрд фунтов стерлингов, EBITDA - 238 млн фунтов стерлингов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Coca-Cola, Costa Coffee
Экономика
Трамп пригрозил выходом США из ВТОТрамп пригрозил выходом США из ВТО
Президент США считает, что организация ущемляет интересы его страныПодробнее
 Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед МусаевВладельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев
Бывший главред журнала Николай Усков вернётся в Forbes на должность редакционного директора, главредом будет Николай МазуринПодробнее
 Трамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых странТрамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран
Изменения затронули, в частности, торговлю с Южной Кореей, Бразилией и АргентинойПодробнее
 Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей
Она также сообщила о подготовке поправок, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возрастаПодробнее
США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары
Москва ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и стальПодробнее
 На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублей
По словам Силуанова, таков необходимый объем ресурсов на шестилетний периодПодробнее
 Четвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФЧетвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФ
С Алексея Кузнецова взята подписка о невыездеПодробнее
 Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
 Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 31 августаВ РоссииВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном мореЭкономикаТрамп пригрозил выходом США из ВТОКультураЭпоха КобзонаВ России"Яндекс" убрал пиратский контент, удаления которого требовал "Газпром-Медиа"СпортЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Coca-Cola купит сеть Costa Coffee за $5,1 млрд

Пассажирскому лайнеру пришлось экстренно набрать высоту из-за самолета НАТО на Дальнем Востоке

Вызвавшую разгерметизацию микротрещину на МКС залатали эпоксидной смолой

Из двух отверстий на пристыкованном к МКС "Союзе" лишь одно оказалось сквозным

ЦБ РФ отозвал лицензию у черкесского К2 Банка

В США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о Путине

В США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о ПутинеРоссийский президент объяснил американскому коллеге, за какие качества он выбрал своего преемника Подробнее

Шарапова вышла в третий круг US Open

Звонарева и Касаткина сошли с дистанции в женском одиночном разряде Подробнее

Промышленный PMI Китая неожиданно вырос в августе после трех месяцев снижения

Нефть Brent подорожала до $77,7 за баррель

Укравшему фотографии Дженнифер Лоуренс хакеру назначили наказание

Жительница Иркутской области 77 лет скрывала дату рождения

УЕФА организует новый еврокубок

Twitter будет сертифицировать политическую рекламу

Что случилось этой ночью: пятница, 31 августа

Масштабные учения российских военных в Средиземном море, угроза выхода США из ВТО Подробнее

Последний из пострадавших на Памире россиян эвакуирован из Таджикистана на родину

МЧС призвало к осторожности в связи с дождем и грозой в Москве

Сирийская провинция Эль-Кунейтра получила от Дамаска около $10 млн

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru