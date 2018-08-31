Coca-Cola купит сеть Costa Coffee за $5,1 млрд

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Coca-Cola купит сеть кофеен Costa Coffee за 5,1 млрд долларов (£3,9 млрд), после того как нынешний владелец Whitbread вывел ее в отдельную компанию ранее в этом году, сообщает "Би-би-си".

В Whitbread заявили, что правление уже удобрило сделку, глава компании Элисон Бритн отметила, что с помощью соглашения Costa Coffee получит доступ к дистрибуции в глобальном масштабе.

В сообщении Coca-Cola в свою очередь отмечается, что сделка обеспечит ей "сильную кофейную платформу" в более чем 30 странах Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки, а также возможности дальнейшего наращивания присутствия.

Как ожидается, сделка будет завершена в первой половине 2019 года, поэтому Coca-Cola не стала менять прогноз финпоказателей на текущий год.

Whitbread купила Costa, сейчас крупнейшую сеть кофеен в Великобритании, за £19 млн в 1995 году, когда в нее входило 39 точек. Сейчас в Соединенном Королевстве 2 400 кафе сети, 1 400 ее заведений расположены в 31 стране мира.

В 2018 фингоду, завершившемся 1 марта, Costa зафиксировала выручку на уровне 1,3 млрд фунтов стерлингов, EBITDA - 238 млн фунтов стерлингов.