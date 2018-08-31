Huawei во II квартале обошел Apple по продажам смартфонов в мире

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель смартфонов Huawei увеличил продажи более чем на треть во втором квартале 2018 года и вышел на второе место в мире по этому показателю, обойдя Apple, сообщила исследовательская компания Gartner.
Продажи Huawei подскочили в апреле-июне на 38,6% в годовом выражении и составили 49,8 млн единиц. Apple увеличил продажи всего на 0,9%, до 44,7 млн.
"Huawei продолжает внедрять инновационные функции в свои смартфоны и расширять линейку устройств, чтобы охватить как можно больше сегментов рынка, - заявил директор отдела исследований Gartner Аншул Гюпта. - Также поддержали продажи инвестиции компании в развитие и позиционирование бренда Honor".
Лидерство на рынке смартфонов уверенно удерживает южнокорейская Samsung, даже несмотря на спад продаж на 12,7% - компания поставила в прошлом квартале 72,3 млн смартфонов, то есть примерно в полтора раза больше, чем ближайшие конкуренты.
Мировые продажи смартфонов конечным пользователям во II квартале 2018 года выросли на 2% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составили 374 млн единиц,
С точки зрения операционных систем, используемых в смартфонах, Android укрепил преимущество перед iOS, увеличив долю рынка до 88% с 87,8%. Доля iOS упала с 12,1% до 11,9%.
Продажи смартфонов на других ОС составили менее 0,1% - всего 112,1 тыс. единиц.
Мировые продажи смартфонов (тыс. штук):
|Компания
|II кв. 2018г
|II кв. 2017г
|доля рынка во II кв. 2018г
|доля во II кв.2017г
|Samsung
|72 336,4
|82 855,3
|19,3
|22,6
|Huawei
|49 846,5
|35 964,3
|13,3
|9,8
|Apple
|44 715,1
|44 314,8
|11,9
|12,1
|Xiaomi
|32 825,5
|21 178,5
|8,8
|5,8
|Oppo
|28 511,1
|26 092,5
|7,6
|7,1
|другие
|146 096,1
|156 190,8
|39
|42,6
|Всего
|374 330,6
|366 596,1
|100
|100