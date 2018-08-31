Lyft, главный конкурент Uber, также собрался выйти на IPO

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Lyft Inc, основной конкурент Uber на рынке мобильных приложений для заказа такси в США, начал подготовку к первичному размещению акций, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, подготовкой занимается консалтинговая компания Class V Group. Ожидается, что работа с банками может начаться уже в сентябре, а листинг может состояться в марте -апреле 2019 года.

Во время последнего раунда привлечения инвестиций стоимость Lyft была оценена примерно в $15,1 млрд. Uber оценивался в $76 млрд.

Перед руководством Lyft стоит непростой выбор: проводить IPO раньше или позже Uber, которая предварительно планирует листинг во второй половине 2019 года.

Опередив Uber, Lyft сможет привлечь к себе больше внимания и заручиться поддержкой инвесторов, а также стать маркером для рынка онлайн-такси, однако есть риск, что инвесторы могут решить дождаться листинга более крупного конкурента.

Отмечается, что конкурирующие компании редко устраивают IPO в близкие даты.