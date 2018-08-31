Инфляция в еврозоне в августе неожиданно замедлилась до 2%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в августе 2018 года выросли на 2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

В июле инфляция в еврозоне составляла 2,1%, и эксперты в среднем ожидали сохранения этого показателя.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), увеличились на 1% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал рост показателя на 1,1%.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли в августе на 2,5% по сравнению с августом 2017 года. Энергоносители подорожали на 9,2%, услуги - на 1,3%.

В Германии потребительские цены в уходящем месяце выросли на 1,9%, во Франции - на 2,6%, в Италии - на 1,7%, в Испании - на 2,2%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, что инфляция в еврозоне составит 1,7% в 2018 году.