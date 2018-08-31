Boeing получила многомиллиардный контракт на создание дронов для ВМС США

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Военно-морские силы США заключат контракт с Boeing на разработку дронов для дозаправки самолетов палубной авиации, пишет Dow Jones.

Boeing победила в тендере, который предполагает создание четырех дронов, получивших название MQ-25A Stingray, на $805 млн. Всего ВМС хотят закупить 76 таких дронов на сумму около $13 млрд. Ожидается, что первый дрон совершит полет в 2021 году и будет принят на вооружение тремя годами позднее.

Другими участниками тендера были Lockheed Martin и General Atomics, Northrop Grumman решила не участвовать.

В настоящее время функцию дозаправки самолетов в воздухе выполняют самолеты F/A-18, известные как "Шершень" (Hornet), которые также выпускает Boeing.

Акции Boeing растут на 0,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела на 44% и превысила $200 млрд.