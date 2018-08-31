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Экономика

Renault-Nissan и "Ростех" собрались довести долю в "АвтоВАЗе" до 100%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Совместное предприятие ГК "Ростех" и альянса Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. намерено довести свою долю в капитале ПАО "АвтоВАЗ" до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, после чего возможен делистинг акций "АвтоВАЗа". Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

Он напомнил, что акционеры "АвтоВАЗа" проводят процедуру рекапитализации компании по плану, согласованному между Renault и "Ростехом". "Как вы помните, в конце 2016 года была проведена допэмиссия по открытой подписке, в этом году мы провели допэмиссию по закрытой подписке и сейчас направили обязательное предложение по выкупу акций, по итогам которого более 95% акций должно быть консолидировано. И как только мы увидим, что этот порог достигнут - результаты будут готовы 10 сентября, - тогда мы можем запустить финальный процесс, который позволит нашему СП Rostec Auto B.V. довести свою долю до 100%", - сказал топ-менеджер.

"Возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли делистинг акций "АвтоВАЗа".

По его словам, сроки проведения squeeze-out пока не определены. "Необходимо пройти ряд регуляторных процедур Центробанка, поэтому я не могу назвать точную дату. Это займет несколько месяцев. Но пока точных сроков у нас нет", - отметил Мор.

Также пока не называется сумма, которая понадобится для выкупа акций: "Это зависит от оценки стоимости акций, которая должна быть проведена в соответствии с регуляторными процедурами", - сказал он.

Комментируя цену обязательного предложения, которая была установлена на уровне 12,4 рубля за обыкновенную акцию, 12,2 рубля - за привилегированную акцию, Мор указал, что в случае с принудительным выкупом она может отличаться. "И для того, чтобы установить цену для принудительного выкупа, мы должны следовать правилам ЦБ. Плюс, государство защищает права миноритариев, поэтому мы должны быть уверены в том, что все делаем правильно", - добавил топ-менеджер.

В мае 2018 года председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов оценивал, что оферта, выставленная миноритарным акционерам автопроизводителя, принесет мажоритарию, направившему предложение о выкупе, 8-10% акций компании.

Как сообщалось, Alliance Rostec Auto B.V. в результате допэмиссии акций ПАО "АвтоВАЗ" довела свою долю в капитале российского автопроизводителя до 83,53%, еще 11,22% - у кипрской Renaissance Securities Limited. При этом, согласно годовому отчету Renault, Alliance Rostec Auto B.V. с учетом "финансового инструмента" контролировало 88,69% акций ПАО "АвтоВАЗ".

В апреле 2018 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что акционеры ПАО "АвтоВАЗ" планируют завершить рекапитализацию компании в октябре 2018 года. По его словам, общая стоимость рекапитализации превысила 107 млрд рублей. Чемезов также говорил, что в ходе второго этапа рекапитализации была проведена конвертация долгов "АвтоВАЗа" на общую сумму 61,4 млрд рублей в акции. "Ростех" и Renault переуступили в пользу Alliance Rostec Auto B.V. права требования по долгам автопроизводителя - на 30,7 млрд рублей каждый. В свою очередь, СП стало участником закрытой подписки на новые акции "АвтоВАЗа" такой же стоимостью. В результате сделки 61,1% в СП принадлежит Renault, 38,9% - "Ростеху".

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Теги: АвтоВАЗ, Renault-Nissan, Ростех
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