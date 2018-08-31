"Стройгазмонтаж" Ротенберга потерял 2,5 млрд рублей в банке без рейтинга

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Стройгазмонтаж" (СГМ) Аркадия Ротенберга в 2017 году потерял деньги в одном из лопнувших банков, следует из сообщения рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Оценка агентством уровня развития риск-менеджмента группы учитывает факт начисления в 2017 году резервов на средства на депозитных счетах в объеме 2,5 млрд рублей. Резерв сформирован в связи с отзывом лицензии банка, не имевшего кредитного рейтинга", - говорится в сообщении агентства, подтвердившего рейтинг компании на уровне "ruBBB".

В сообщении не уточняется, о каком банке идет речь. В "Эксперт РА" и СГМ этот вопрос также не комментируют.

"За последние несколько лет Банк России значительно ужесточил надзор за коммерческими банками, что вылилось в массовый отзыв лицензий. Это естественным образом привело к тому, что многие компании потеряли денежные средства в таких банках. Случай достаточно типичный, он свидетельствует о том, что во внутренних регламентах компании отсутствовало требование о наличии кредитного рейтинга в объектах размещения денежных средств, или эти требования не исполнялись", - сказал "Интерфаксу" ведущий аналитик по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Филипп Мурадян.

"При выявлении подобных случаев агентство учитывает это при оценке качества риск-менеджмента компании. Теоретически, в случае списания значительного в масштабах бизнеса объема денежных средств, это может материально повлиять на уровень кредитного рейтинга", - добавил он.