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Экономика

Рубль заметно ускорил рост к доллару и евро вечером в пятницу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли в последний торговый день месяца.

Курс доллара США составил 67,59 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 65,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,33 руб./EUR1, опустившись на 1,2975 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 94,28 копейки - до 72,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил укрепление к доллару и евро вечером в пятницу на фоне фиксации прибыли в последний торговый день месяца. Участники торгов закрывают позиции перед длинными выходными в США, где в понедельник отмечается День труда. Кроме того, укреплению рубля способствует улучшение ситуации на рынках emerging markets, валюты которых существенно замедлили темпы снижения, продемонстрированные ранее на этой неделе.

Максимальные недельные потери понесли аргентинский песо, упавший в паре с долларом на 20,5%, и турецкая лира - на 10%. Кроме того, в последний день недели индийская рупия обновила к доллару рекордный минимум, а индонезийская рупия упала до самого низкого уровня за 20 лет - со времени азиатского кризиса 1998 года.

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне очередных сигналов усиления напряженности в торговой сфере, однако завершают август значительным ростом. На этой неделе Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 1,5%, в августе цены выросли соответственно на 4,4% и 1,4%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по Москве опустилась на 0,4% - до $74,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,58% - до $69,84 за баррель.

Эксперты отмечают более слабую, чем обычно, активность торгов WTI в пятницу, перед длинными выходными в США: в понедельник американские рынки закрыты в связи с праздником (День труда).

Трейдеры ждут публикации традиционного отчета нефтесервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США, пишет MarketWatch. Данные за предыдущую неделю указали сокращение числа установок на 9 единиц.

Главным фактором, поддержавшим нефть в уходящем месяце, стали опасения, связанные с возможным сокращением поставок нефти на мировой рынок. США планируют ввести ограничения на экспорт иранской нефти с 4 ноября, и по различным оценкам, поставки нефти из Ирана упадут на 500 тыс. - 1,5 млн баррелей в сутки.

Кроме того, данные из США указывают на постепенное сокращение запасов нефти в этой стране.

В то же время рынок продолжает следить за торговыми спорами США с рядом их торговых партнеров, включая Китай. Эксперты опасаются, что этот фактор негативно скажется на глобальном экономическом подъеме и приведет к сокращению спроса на нефть.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, рубль укрепляется в ходе торгов пятницы, хотя и на не очень высоких объемах. "Такой эффект отчасти вызван такими традиционными положительными для рубля факторами, как высокие цены на нефть и некоторое ослабление напряженности ситуации на рынках валют emerging markets. Во всяком случае, на рынках турецкой лиры и аргентинского песо не наблюдается такого же ужаса, как вчера. Плюс усталость участников торгов от страхов, связанных с геополитической напряженностью и ожиданиями различного рода провокаций типа химических атак в Сирии. Теперь рынки сфокусированы на трехсторонней встрече между представителями Сирии, России и Ирана, которая намечена на 7 сентября. Отсутствие новостей из США, связанных с санкциями по России, также позитивно оценивается инвесторами в рубль. В целом нельзя сказать, что происходит что-то хорошее, просто не происходит ничего плохого - это и привело к некоторому отскоку рубля. Восстановление его позиций может продолжиться в понедельник, если за выходные не произойдет ничего неожиданного", - подчеркнул А.Карпов.

"Рубль, наконец, начал укрепляться. В конце дня пары существенно снижаются. За один доллар на бирже предлагают 67,4 рубля, за один евро - 78,5 рубля. Снижение вызвано тем, что пары столкнулись с уровнем сопротивления в районе августовских пиковых отметок. Мы предполагаем, что на следующей неделе укрепление рубля продолжится", - отмечает замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 по Москве до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,74 копейки, до 68,0447 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,79 копейки, до 79,4966 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 11,42 копейки по отношению к четвергу и составил 67,9667 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 26,55 копейки и составил 67,8322 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 2030,637 млн, из которых $1 млрд 412,837 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 790,8 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 29,46 копейки, до 79,3325 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 50,69 копейки и составил 79,0443 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR799,311 млн, из которых EUR374,969 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR424,342 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в пятницу, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 7,38% годовых. В то же время ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 7,53%, 7,66% и 7,68% годовых соответственно.

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