Японские компании откажутся от закупок нефти в Иране

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Японские оптовые компании в сфере нефтяного бизнеса не исключают, что могут отказаться от импорта иранской нефти из опасений попасть под американские санкции, сообщили местные СМИ.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и восстановлении санкций против Тегерана, существовавших до его подписания. Как было заявлено Вашингтоном, под санкции, вступающие в силу 5 ноября, попадут и компании, которые будут вести торговлю с Ираном, в частности, закупать иранскую нефть.

По сообщению японского агентства Jiji Press, японские власти пытаются договориться с Соединенными Штатами о послаблении в области закупок иранской нефти, однако, считает агентство, это маловероятно.

Представитель минторговли Японии в понедельник подтвердил журналистам, что переговоры с США по этому вопросу велись, однако отказался раскрыть их детали и результаты.

Японские нефтяные компании в настоящее время активно пытаются найти альтернативу иранским поставкам, чтобы предотвратить нехватку нефти в стране, сообщают СМИ.