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РЖД собрались получить 25% в проекте порта Суходол в Приморье

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" во вторник рассмотрит вопрос о предоставлении ООО "Морской порт Суходол займа более чем на 9 млрд рублей на 13 лет под 10% годовых, при этом РЖД могут получить в проекте 25,01% за 440 млн рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с повесткой заседания.

"Суходолом" (Приморье) владеет группа "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаила Федяева и Владимира Гридина. Проект стартовал в 2012 году и предполагает создание угольного порта в Приморье на 20 млн тонн (12 млн тонн к 2021 году, еще 8 млн тонн - в 2022 году). Общее финансирование может составить около 48,5 млрд руб. (строительство - 35,4 млрд руб.), из которых заемные средства - около 37 млрд руб., говорят источники издания. NPV проекта - 18,94 млрд руб., IRR - 14,95%, срок окупаемости - более 12 лет.

По словам собеседников "Коммерсанта", "Российские железные дороги" могут выдать заем траншами в течение трех лет, если "Суходол" предоставит договоры с подрядчиками, подтвердит источники финансирования со своей стороны и заключит долгосрочный контракт take-or-pay с СДС на перевалку не менее 12 млн тонн в год по ставке не менее $10 за тонну. "Сибирский деловой союз" в 2017 году продал 24 млн тонн угля (91% на экспорт), к 2021 году экспорт должен вырасти до 28 млн тонн, загружать "Суходол" планируется и за счет других угольщиков.

Представитель РЖД напомнил газете о заключенном в мае соглашении с СДС (тогда деталей не было), отказавшись от других комментариев, получить их в группе и в министерстве транспорта РФ не удалось. ВТБ "потенциально интересно участие в проекте, но говорить о деталях рано", сказал изданию представитель финансовой организации. В Газпромбанке, который давно работает с "Сибирским деловым союзом", и в Сбербанке отказались от комментариев.

На недавнем заседании президентской комиссии по ТЭК в Кемерово, перед которым президент РФ Владимир Путин посетил с Федяевым Черниговский разрез СДС, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что экспорт угля из РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона может удвоиться до 207 млн тонн к 2025 году.

В то же время, источник "Коммерсанта" в отрасли называет идею "Российских железных дорог" "крайне сомнительной". "Сегодня у монополии лишних денег просто нет, а при вложениях в порт РЖД берут на себя и дополнительные риски", - пояснил он. Собеседник издания добавил, что "Суходол" получит серьезное преимущество перед другими портами узла Восточный-Находка, где и так наблюдаются проблемы с темпами развития.

Другой источник издания в отрасли настаивает, что "у РЖД много денег, и нужно искать, куда их вкладывать", но тоже сомневается в выборе объекта для инвестирования. "Чем плох проект угольного порта "Вера", который планируется запускать в сентябре? Почему монополия не вкладывает в ППК-Север в бухте Врангеля, который делает "Ространсмодернизация", а подрядчиком была "Сумма"? Почему там не достроить железнодорожную часть, на которую из бюджета выделено 10 млрд руб., и не завершить терминал?" - говорит он.

Еще один собеседник издания заявил, что порт Суходол "астрономически дорогой и неконкурентоспособный по сравнению с другими".

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Теги: РЖД, порт Суходол
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