В ЮАР началась рецессия впервые с 2009 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Экономика ЮАР во втором квартале 2018 года вступила в период рецессии, снизившись на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом после падения на пересмотренные 2,6% в первом квартале, свидетельствуют обнародованные во вторник официальные данные.

Снижение на протяжении двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии. Ранее такая ситуация наблюдалась в 2009 году. В конце 2016 года сообщалось о начале рецессии, однако затем данные были пересмотрены.

Аналитики в среднем ожидали роста ВВП ЮАР на 0,6% в апреле-июне. В годовом выражении экономика ЮАР выросла на 0,4% вместо ожидавшегося повышения на 1%.

Курс южноафриканского рэнда ускорил падение после публикации статданных. К 12:40 по Москве его курс к доллару США рухнул на 2,5%, до 15,225 за $1.