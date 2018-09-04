Природный газ в Лондоне подорожал до максимума за 7 лет

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на природный газ с поставкой в зимние месяцы 2018-2019 гг. поднимались во вторник на торгах в Лондоне до максимума за семь лет, 76,45 пенса за терм ($346 за тысячу кубометров) на новостях о том, что выработка британских АЭС в течение отопительного сезона будет меньше обычного.

Цена газа с поставкой в течение дня на британском спотовом хабе National Balancing Point (NBP) также близка к многолетним максимумам, 4 сентября она увеличилась на 1,4%, до 71,7 пенса за терм (почти $325 за тысячу кубометров).

Активный рост цен на природный газ также перекинулся на Нидерланды и Францию, сообщает агентство Bloomberg.

К началу отопительного сезона в Великобритании (октябрь) будут приостановлены пять из 15 британских реакторов, оператором которых является Electricite de France SA (EDF). В течение осени важнейший из этих реакторов Hunterston B-7 не будет работать на 44 дня больше, чем обычно требуется для планового техобслуживания. Ожидается, что эксплуатация будет возобновлена лишь 17 ноября.

По словам эксперта Alfa Energy Уэйна Брайана, приостановка атомных реакторов в Великобритании вызывает серьезные опасения.

Британские цены на электроэнергию с поставкой в следующем месяце поднялись до самой высокой отметки с ноября 2016 года. Также дорожают нефть Brent в Лондоне и энергетический уголь на европейских биржах.

На нидерландской площадке TTF газ с поставкой в октябре подорожал до максимума с января 2014 года - более 27 евро за 1 МВт (около $333 за тысячу кубометров), свидетельствуют данные ICE Futures Europe. В Германии газ с поставкой на следующий день прибавил 3% и также стоил более 27 евро за 1 МВт.