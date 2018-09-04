Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США развернулся вниз, евро ускорил снижение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль перешел к росту к бивалютной корзине, несмотря на общую негативную динамику валют emerging markets и некоторое снижение "аппетита к риску" на рынках капитала.

Курс доллара США составил 68,03 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 8,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,69 руб./EUR1, опустившись на 45,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 25,29 копейки - до 72,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и ускорил темпы роста к евро на вечерних торгах, при этом рубль выглядит существенно лучше большинства валют emerging markets, продолжающих умеренно дешеветь в парах с основными мировыми валютами. Спрос на рубль поддерживается высокими ценами на нефть, отказом ЦБ РФ от покупки валюты в рамках бюджетного правила и ожиданием назначенного на среду аукциона Минфина по размещению ОФЗ объемом 15 млрд рублей. При этом опережающая динамика снижения евро объясняется падением единой европейской валюты к доллару на глобальном рынке.

О повышении ключевой ставки

Ранее в ходе торгов рубль не отреагировал на пресс-конференцию в Сочи главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. В частности, глава Банка России не исключила рассмотрения варианта повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 14 сентября.

"Сейчас, скажем так, немного факторов, если не сказать, что они отсутствуют, которые бы говорили за снижение ставки. Есть факторы, значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют вынести, положить на стол и вопрос возможного повышения ставки. Еще раз, мы будем оценивать все риски, потому что, на наш взгляд, основные риски носят временный характер, и если они не транслируются в рост инфляционных ожиданий, во вторичные эффекты, то политика (денежно-кредитная - ИФ) может быть просто более постепенного смягчения, медленнее (снижать ставку - ИФ), чем мы предполагали раньше", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума Альянса за финансовую доступность.

Глава ЦБ пообещала также "реальное обсуждение" вариантов решений по ставке на заседании 14 сентября. По ее словам, есть изменения во внешних факторах, и это будет предметом обсуждения на заседании совета директоров.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок замедлили подъем к вечеру во вторник на ожиданиях, что другие страны ОПЕК+ компенсируют сокращение поставок нефти из Ирана, связанное с американскими санкциями. Вместе с тем надвигающийся тропический шторм "Гордон" в Мексиканском заливе, который вскоре, вероятно, достигнет побережья с ураганной силой ветра, поддерживает рост цен.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,28% - до $78,37 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась выше $79,3 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 0,49% - до $70,14 за баррель.

В понедельник торги в США не проводились в связи с праздничным днем. По итогам августа WTI подорожала на 3,2%, Brent - на 4,3%, свидетельствуют данные FactSet.

Шторм "Гордон"

Участники нефтяного рынка опасаются перебоев в нефтедобыче в США в связи с надвигающимся штормом "Гордон". Так, нефтедобывающая компания Anadarko Petroleum эвакуировала работников и приостановила операции на двух платформах в Мексиканском заливе из-за непогоды. Скорость ветра сейчас достигает 105 км/ч и может усилиться.

В ряде городов США на побережье Мексиканского залива, включая Новый Орлеан, объявлено штормовое предупреждение. Экономический ущерб от шторма "Гордон" может составить до $500 млн, основной урон будет причинен не застрахованным активам, полагает аналитик Enki Research Чак Уотсон, специалист по оценке последствий стихийных бедствий.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, рубль часть дня терял позиции, причем ослабление наблюдалось с самого утра. "Главным образом, снижение рубля было вызвано отрицательной динамикой валют emerging markets второй день подряд. В целом мы видим укрепление доллара на глобальном рынке не только в парах с валютами развивающихся экономик, но и к большинству других мировых валют. Тем не менее, можно было наблюдать, что потери рубля несколько меньше, чем валют-аналогов. В основном дальнейшее ослабление рубля ограничивалось ростом цен на нефть, и кроме того, действиями ЦБ РФ по изъятию рублевой ликвидности. Так, на внутреннем рынке регулятор опять увеличил объемы изъятия рублевой ликвидности на депозиты. К тому же, сегодня банки завершили очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, и в эти дни обычно повышается спрос на рублевую ликвидность. Таким образом, цены на нефть, депозитные операции ЦБ и последний день периода усреднения способствовали относительно нейтральной динамике рубля, удерживая его от более внушительной просадки", - отметил Ю.Кравченко.

"Минфин РФ объявил о проведении в среду аукциона по размещению ОФЗ объемом 15 млрд рублей. Аукцион недельной давности с аналогичным лимитом закончился не самым лучшим образом, ведомству не удалось распродать все предложение. На этой неделе конъюнктура для российских активов и рубля существенным образом не изменилась, но отрицательных эмоций стало все-таки немного меньше. В свою очередь, Центробанк указывает на риски повышения, а не понижения процентной ставки. Это хорошо забытый негатив для российской валюты в моменте, хотя долгосрочно это могло бы оказать рублю поддержку и некоторую защиту. Инфляционные ожидания тоже ухудшаются, и это для рубля минус", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 сентября на 52,94 копейки, до 68,2737 руб./$1, и увеличил курс евро на 38,24 копейки, до 79,02 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 28,4 копейки по отношению к прошлой пятнице, когда состоялись предыдущие торги по данному контракту (в понедельник биржи США не работали из-за выходного - Дня труда) и составил 68,2507 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 33,31 копейки по отношению к понедельнику, когда торги этим контрактом проводились, и составил 68,2637 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 649,891 млн, из которых $891,738 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 758,153 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 18,48 копейки, до 78,8962 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 4,63 копейки и составил 78,8929 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR636,469 млн, из которых EUR266,678 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR369,791 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 4 сентября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 139,2 млрд рублей (при лимите 2,18 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 28 августа, банки разместили в ЦБ 2 трлн 66,2 млрд рублей (при лимите 2,27 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.

Кроме того, Банк России провел 4 сентября аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 393,8 млрд рублей (при лимите 860 млрд рублей и спросе 393,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,21% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел доразмещения 10-го и 12-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 12-го выпуска на 22 млрд 190,3 млн рублей по цене отсечения 99,954% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 464 млрд 996,2 млн рублей. Объем размещения облигаций 10-го выпуска составил 23 млрд 857,1 млн рублей по цене отсечения 99,995% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 117 млрд 172,2 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 7,52% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущих торгов - 7,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 7,71% годовых.