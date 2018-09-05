Нефть Brent подешевела до $77,81 за баррель на ослаблении угрозы урагана "Гордон"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду на фоне ослабления опасений, связанных с потенциальными последствиями шторма "Гордон" в Мексиканском заливе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве составляет $77,81 за баррель, что на $0,36 (0,46%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,02 (0,03%) - до $78,18 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,5 (0,72%) - до $69,37 за баррель. Предыдущую сессию контракты завершили на уровне $69,87 за баррель, в понедельник торги в США не проводились в связи с праздничным днем.

Опасения в связи со штормом "Гордон" вынудили нефтяные компании "принять предупредительные меры и прекратить добычу на офшорных платформах", цитирует MarketWatch аналитика брокерской компании PVM Oil Associates Тамаша Варгу.

Согласно данным американского Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля, во вторник производство нефти в Мексиканском заливе приостановили 54 платформы, на долю которых приходится порядка 7,9% добычи в регионе.

Однако позднее стало ясно, что последствия шторма для производства нефти будут минимальными.

"Становится понятно, что шторм не вызовет серьезных последствий, поскольку он проходит восточнее", - отмечает главный экономист Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами.

При этом, по словам эксперта, негативным фактором для нефтяного рынка в краткосрочной перспективе остаются растущие запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают повышения запасов нефти в Кушинге по итогам четвертой недели подряд - на 600 тыс. баррелей.

Минэнерго США обнародует данные о запасах энергоносителей в стране в четверг в 18:00 по Москве.